27 il için "sarı" uyarı: Zirai don ve kar yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar) ve İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam ediyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının ise bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olacağı öngörülüyor.

Öte yandan zirai don hadisesi beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Karabük ile yoğun kar yağışı beklenen Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Siirt, Van, Bayburt ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.