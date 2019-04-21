Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tiyatrodan sinemaya, konserden oyuna kadar birçok faaliyetle daha da şenlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Rahmi Koç Müzesi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Otomobil Boyama Şenliği'ne 5-9 yaş arası çocuklar katılabilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak etkinlik için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Serkan Özyılmaz şefliğindeki çocuk sanatçıların da yer aldığı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Konseri" saat 18.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda minik müzikseverler için yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca tiyatro gösterilerinin yanı sıra konser, atölye çalışmaları, baloncuk ve jonglör gösterisi, masal dinletisi gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı "35. Çocuk Şenliği" kapanış programı, saat 12.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Saat 12.30'da Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ritm grubunun karşılama konseriyle başlayacak olan ve çocukların gün boyunca karikatürden origamiye, tiyatrodan pandomime, tohum topları atölyesinden bilim atölyesine pek çok etkinliğe katılabileceği kutlama programı saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, "Hayal Çalan Cadı" adlı çocuk oyununun gösterimini 23 Nisan'da saat 12.00'de Turkcell Platinum Sahnesi'nde yapacak.

Ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil, yakın zamanda çıkan "Sen" albümündeki şarkılarının yanı sıra en sevilen şarkılarını Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde saat 20.30'da sevenleriyle paylaşacak.

Kaynak: AA