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Türkiye
AA 08.10.2024 16:53

"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla yeni turizm rotaları oluşturuldu.

"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığınca, kentin güneyinde yeni turizm rotalarının oluşturulması için çalışma yapıldı.

"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu
"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu

"2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentin, Karayazı, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy ve Pasinler ilçelerindeki tarihi tabya, türbe, köprü, kilise, cami, mağara ve kaleler ile kanyon, vadi gibi doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, turizm rotalarına eklendi.

Büyükşehir Belediyesi, belirlenen rotaların turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla tur düzenledi.

"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu

2025'e hazırlanan şehrin kültürel zenginlikleri tanıtılacak

Bölgenin yöresel lezzetlerini tadıp tarihi ve doğal güzelliklerini gezen katılımcılar, şehrin güneyindeki yeni turizm rotasına hayran kaldı.

Yeni turizm rotalarıyla 2025'teki organizasyonlara hazırlanan şehrin, kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek, kentin Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" seçilmesiyle belediye olarak ilk kez profesyonel anlamda güney ilçelere gezi programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu

Gezinin ilk durağının Tekman olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Tekman'ın Akpınar köyünü ziyaret ettik ve orada 41 çeşit gastronomi öğesini gördük. Daha sonra Hınıs ilçesine geldik ve turistlerle tarihi Ulu Cami ile Hınıs Kanyonları'nı gezdik. Turistler, burada ovaları, meyve bahçelerini, kilise, cami ve her döneme ait tarihi, doğal güzellikleri görebilecek. Yeter ki turistler bu bölgelere gelsin. 27 kişilik bir kafileyle geldik. Öğrencisinden akademisyenine kadar misafirlerimiz var. Misafirlerimiz buraları çok beğendi."

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