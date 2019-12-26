İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019'un suç haritasını çıkardı. Buna göre 24 Aralık'a kadar polisin sorumluluk bölgesinde 282 cinayet işlendi.

Kent genelinde gerçekleşen 260 olayda 282 kişi öldürüldü. Bunlardan 229'u Türk vatandaşı, 50'si yabancı uyruklu. 3 kişinin kimliği ise belirlenemedi. Öldürülenlerden 229'u erkek, 52'si ise kadın.

260 olayın 254'ü aydınlatıldı

Cinayetle sonuçlanan 260 olaydan 254'ü aydınlatıldı. Belirlenen 645 şüpheliden 515'i yakalandı. Henüz aydınlatılamamış 6 olayla ilgili de çalışmalar ise sürüyor.

Cinayet gerekçeleri arasında ilk sıralarda kavga ve aile içi şiddet yer alıyor. Ölümlerin çoğu ise tabanca ve bıçak kullanılarak gerçekleştirildi.

2 ilçede hiç cinayet işlenmedi

Dikkat çeken bir diğer veri ise İstanbul'un 39 ilçesinden Şile ve Adalar'da hiç cinayet işlenmemiş olması. En fazla cinayetin işlendiği ilçe ise Fatih.

Kaynak: TRT Haber