Adana'nın Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen ve cep telefonuyla oynayan Vedat Alpsoy'un yanına, iddiaya göre motosikletli 2 kişi yanaştı.
200 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi
Motosikletin arkasında oturan kişi, Alpsoy'un elindeki telefonu aldıktan sonra ikili hızla uzaklaştı. Şok yaşayan Alpsoy, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.
Kapkaççıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 20 kilometrelik kaçış yönündeki 200 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Kapkaççılardan yeri belirlenen Gökhan K., kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan Gökhan K., sorgusunda, suçlamayı kabul etmedi. Polis ekipleri, diğer kapkaççının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA