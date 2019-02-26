Türkiye

Elazığ ve Diyarbakır'da sahte para operasyonu

26 Şubat 2019 Salı 10:59 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 11:05

Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 67 bin lira ile 2 bin 600 dolar sahte para ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bir firmaya ait kargo aracında arama yapan ekipler, 100 liralık 677 adet sahte banknot ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da da kalpazanlara yönelik operasyon vardı. Jandarma ekipleri Çınar ilçesinde 2 şüphelinin ellerindeki sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalıştıklarını tespit etti. Şüphelerin bulundukları araca operasyon düzenlendi. Araçta farklı seri numaralarda 26 adet 100 Amerikan doları ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: sahte para operasyon kaçakçılık dolar banknot

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