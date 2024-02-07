2 organize suç örgütü "Kafes"lendi: 42 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde, Elazığ ve Konya'da "Kafes-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Elazığ'da yapılan operasyonda şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Konya'da yapılan operasyonda da şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten yaralama, yağma ve silahla tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri, illegal kumar oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.

2 örgüt elebaşı ve 40 üye gözaltında

Operasyonlarda, Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Ayrıca, örgüt elebaşları başta olmak üzere 42 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonlar sonucu 11 adet ruhsatsız tabanca, 8adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Organize suç örgütlerinin hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak. şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."