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Türkiye
AA-DHA 07.02.2024 07:28

Kars’ta yoğun kar: Yolda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kars-Ardahan kara yolunda mahsur kalan 110 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kars’ta yoğun kar: Yolda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı

Kars’ta öğleden sonra başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle kara yolunda çok sayıda araç içerisinde 110 kişi mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri kapanan yolda mahsur kalan toplam 110 kişiyi kurtararak, misafirhanelere yerleştirdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

56 köy yolu kapandı

Bu arada Kars’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Akyaka’da 2, Arpaçay’da 17, Digor’da 2, Kağızman’da 7, Sarıkamış’ta 18 ve Susuz’da 10 olmak üzere toplam 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı. Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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