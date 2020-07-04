Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde, 2 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Karantina süresi boyunca Bademli Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak.

Kararın ardından jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahalleye bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şaban köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülke genelinde COVID-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 4 Temmuz tarihinden itibaren Kağızman'a bağlı Şaban köyümüzde karantina kararı alınmıştır" denildi.