2 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara ve Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Manisa'da 4 şüpheli gözaltına alındı
Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde örgütsel sohbetlere katıldıkları yönünde beyanlar bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ülke genelinde toplam 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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