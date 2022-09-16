Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'da 4 şüpheli gözaltına alındı

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde örgütsel sohbetlere katıldıkları yönünde beyanlar bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde toplam 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.