İl Jandarma Komutanlığından yapılana açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapılan göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 333 olayda 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 8 organizatörden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile 4'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Firari 2 organizatörün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olaylarda kullanılan 3 otomobil, motosiklet, pikap ve oto kurtarıcı ele geçirildi.

Yakalanan 441 düzensiz göçmenden 168'i işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, koruma kaydı bulunan 273 düzensiz göçmene ise 351 bin 78 lira idari para cezası uygulandı.