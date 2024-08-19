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Türkiye
AA 19.08.2024 10:42

2 gün önce başlayan Menderes'teki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

2 gün önce başlayan Menderes'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı.

Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu açıklamıştı.

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