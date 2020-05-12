Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını vurguladı.

Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesiyle toplamda 4 gün olarak uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 16 Mayıs Cumartesi,17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri uygulanacak.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecekler.

19 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması hangi şehirlerde uygulanacak?

Sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Daha önce 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Aydın, Şanlıurfa, Denizli ve Adana muaf tutularak uygulanacak.

Aydın, Denizli, Adana ve Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 4 kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Denizli

Denizli Valisi Hasan Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır" ifadesini kullandı.

Adana

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

Aydın

Valisi Yavuz Selim Köşger, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" dedi.