Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün "Badem Bahçeleri Teknolojinin Yakın Takibinde" isimli projesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirildi.

Proje kapsamında, yaklaşık 72 bin dekarlık badem bahçesi bulunan kentte 8 gözlem istasyonu kuruldu.

[Fotoğraf: AA ]

Badem üretiminin yoğun olduğu bölgelerdeki istasyonlara yerleştirilen sensörler aracılığıyla buralardaki yağış, hava sıcaklığı, nispi nem, solar radyasyon, yaprak ıslaklığı, rüzgar hızı, rüzgar yönü, çiğlenme noktası, buhar basıncı ve toprak nemi gibi parametreler uzaktan takip edilebilecek.

Ayrıca, istasyonlara yerleştirilen kameralarla, badem ağaçlarının gelişimleri izlenebilecek.

[Fotoğraf: AA ]

Bunun yanında, badem ağaçlarına zarar veren böceklerin takibi için de yine her istasyona kameralı dijital feromon tuzakları yerleştirilerek zararlı böceklerin çıkış zamanı ve yoğunluğu takip edilebilecek.

Bilgilere cep telefonu ve bilgisayardan ulaşılabilecek

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 48 araştırma enstitüsünden biri olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA ]

Kaliteli üretim için çabaladıklarını anlatan Yener, şöyle konuştu:

"Projemizi İpek Yolu Kalkınma Ajansına sunduk. Yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projemiz hayata geçirildi. İl merkezi, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde toplam 8 adet gözlem istasyonu kurduk. Bu istasyonlar özellikle iklim verilerini alacak. Bu bilgilere cep telefonları veya bilgisayarlarımız vasıtasıyla ulaşabileceğiz. Onun haricinde her istasyon üzerinden özellikle badem ağaçlarına zarar veren böceklerin çıkışlarını takip edeceğiz. Zararlı böceklerin sayılarını da takip ederek ilaçlama zamanıyla ilgili karar vereceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Yener, istasyonlardan alınacak verilerin tarım il ve ilçe müdürlüklerine, ziraat odası başkanlıklarına, badem yetiştiriciliği birlikleri aracılığıyla da çiftçilere ulaştıracaklarını bildirdi.

Hedef, verim ve kalitede artış

Badem yetiştiriciliğini teknolojiyle uyumlu hale getirmek istediklerini vurgulayan Yener, "Badem alanları genişledikçe bahçeleri kontrol etmek zorlaşıyor. Dolayısıyla bu bahçelerle ilgili verilere uzaktan erişebilme adına araştırmacılarımız bu istasyonlar üzerindeki sensörlerden faydalanacak. Yapacağımız araştırma ve geliştirme projeleri sonucunda elde edeceğimiz yeni bilgi ve teknolojileri çiftçilerimize aktararak özellikle verimde ve kalitede artış sağlamayı hedefliyoruz" dedi.