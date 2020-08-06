Büyük İskender’den 500 yıl sonra yaptırılan ancak halk arasında "İskender Yazıtı" olarak bilinen yazıt, Gülek Boğazı'nda yer alıyor.

Yazıtta Latince, "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus bu yolu dağları delerek yaptırdı" yazısı yer alıyor. Altta yer alan iki satırda ise Kapadokya bölgesi ile Kilikya bölgesinin sınırını belirten "Kilikya'nın Sınırı" yazısı bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yazıt aynı zamanda sınır taşı görevini de görüyor. Bu bölgede İmparator Caracalla'ya ait birçok mil taşı daha bulunuyor ve bunlardan bazıları Adana Müzesi'nde korunuyor. Bu tarihi yazıt ise, otoyol yapıldıktan sonra merdivenle inilerek görülebiliyor.

Dinamitle delinmek istendi

Tarihi yazıt, define arayanlar tarafından, altın bulma umuduyla birçok yerinden delinerek tahrip edildi. Yazıtın arkasında altın olduğuna inanan definecilerin dinamit lokumuyla yazıtı patlatmayı düşündüğü ancak gerçekleştiremediği kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Tarsus Müze Müdürlüğü, defineciler tarafından tahrip edilen yazıtla ilgili olarak jandarmaya bilgi vererek, suç duyurusunda bulundu.

Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu uzmanları tahrip edilen tarihi eseri incelemek üzere Gülek Kalesi'ne gelerek söz konusu olayla ilgili rapor tuttu. Yazıtı deldiği tespit edilen iki kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yazıta foto kapan kurularak, yeniden zarar verilmesi önlendi.

[Fotoğraf: DHA]

"Korumamız gerekiyor"

Tarih öğretmeni ve araştırmacı Hüseyin Bozfakıoğlu, tarihi yazıtın önemine değinirken, "Bu çok önemli bir anıt, kültürel miras. Gelecek kuşaklara, sağlıklı bir şekilde aktarmamız gereken kültürel bir miras. Ama ne yazık ki define ve hazine arayıcılarının buraları tahrip ettiğini gördük, delikler açmışlar. Korumamız gerekiyor buna benzer birçok eserler var Türkiye'de, bunlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.