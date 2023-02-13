Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
170. saatin mucizesi: 40 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Umutlu bekleyişin adresi bu kez Gaziantep'in İslahiye ilçesiydi. 40 yaşındaki Sibel Kaya, yıkılan Zaman Apartmanı'nın enkazından 170 saat sonra sağ çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.
Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.
Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
170. saat mucizesi...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2023
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 40 yaşında bir kadın enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/ox93qP00Sx
Etiketler: Deprem Doğal Afet Gaziantep
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