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Türkiye
TRT Haber 17.02.2024 08:02

16 ilde "Bozdoğan-2" operasyonu: 120 gözaltı

16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

16 ilde "Bozdoğan-2" operasyonu: 120 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 16 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Ali Yerlikaya, yurt içi ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, sokak eylemlerine katılan ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik "Bozdoğan-2" operasyonunun yapıldığını duyurdu.

Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyale el konuldu.

Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız" dedi.

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