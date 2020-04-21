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155'ten 184'e önemli numaralar listesi
[Fotoğraf: Getty ]
Alo 184'ten koronavirüs hakkında danışmanlık hizmeti alınabiliyor. Alo 199'dan seyahat izin belgesi temini, Alo 170'ten ise işsizlik maaşı müracaatı yapılabiliyor. İşte, önemli telefon numaraları listesi...
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara bir telefonla ulaşabilecekleri hatlar hizmet veriyor. Bunların başında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı geliyor. "Alo 184" hattı üzerinden vatandaşlara koronavirüs hakkında danışmanlık hizmeti veriliyor.
Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler ise, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı üzerinden belgelerini temin edebiliyor.
[Grafik: Şeyma Özkaynak]
Önemli telefon numaraları listesi
112 Acil Çağrı Merkezi
155 Polis İmdat
156 Jandarma İmdat
184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
144 Sosyal Yardım
168 Kızılay Gıda Yardımı
199 Seyahat İzin Belgesi
188 Cenaze Hizmetleri
170 İşsizlik Maaşı Müracaatı
186 Elektrik Arıza
187 Gaz Arıza
Etiketler: sabım polis imdat önemli numaralar kızılay gıda yardımı alo 199 acil numaralar listesi acil durum numaraları acil çağrı merkezi 184 155 112Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 16:27
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