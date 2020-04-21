Haber Giriş: Kaynak: AA
16 çuval salep soğanı topladı, 73 bin 747 lira ceza aldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Tillo ilçesinde jandarma ekipleri, koruma altındaki salep soğanlarını toplayıp çeşmede yıkamaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliye 73 bin 747 lira ceza verildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki kolluk devriyesi sırasında, H.A.'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu.
[Fotoğraf: AA]
"Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan ceza uygulandı
Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'ne bildiren ekipler, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A.'ya "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.
Soğanlar üniversiteye teslim edildi
Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesi'ne teslim edildi.
Etiketler: Siirt salep soğanı idari ceza biyolojik çeşitlilikSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:59
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