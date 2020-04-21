Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki kolluk devriyesi sırasında, H.A.'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu.

[Fotoğraf: AA]

"Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan ceza uygulandı

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'ne bildiren ekipler, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A.'ya "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.

Soğanlar üniversiteye teslim edildi

Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesi'ne teslim edildi.

