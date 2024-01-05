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Türkiye
İHA 05.01.2024 14:13

15 yaşındaki ATV sürücüsüne 35 bin lira ceza kesildi

Zonguldak'ta, trafiği ve yayaları tehlikeye atarak ATV kullanan 15 yaşındaki sürücüye 35 bin lira idari para cezası uygulandı.

15 yaşındaki ATV sürücüsüne 35 bin lira ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Kullandığı ATV aracı ile trafiği ve yayaları tehlikeye atan 15 yaşındaki Eymen Ç'yi polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak polisin de 'dur' ihtarına uymayan genç pazar yeri istikametine kaçmaya başladı.

Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca pazar yerinde son buldu. Sürücüye 'ehliyetsizlik', 'dur ihtarına uymama', 'çakar kullanma', 'trafiği ve yayaları tehlikeye düşürmek' maddelerinden 35 bin lira ceza uyguladı. ATV araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. Eymen Ç. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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