Darbe girişimine karşı durmak amacıyla gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanklardan ateş açılması sonucu şehit düşen inşaat işçisi Burhan Öner'in adı, Gürpınar ilçesinde inşaatı tamamlanan liseye verildi.

Koyunyatağı Mahallesi'nde yapılan 24 derslikli okul ve 200 yataklı pansiyonun açılışında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, üç yıl önce darbe girişimiyle ülkenin birliğine kast edildiğini anımsattı.

'Okulumuzda memleketinin birliği ve beraberliği için binlerce Burhan yetişecek'

Her kesimden insanın kritik noktalara koşarak darbe girişimini püskürttüğünü belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da 251 insanımız şehit düştü. Bunlardan ikisi de Vanlıydı. Türk toplumu nasıl Kurtuluş Savaşı ile birçok millete örnek teşkil eden bir destan yazdıysa, 15 Temmuz'da da bu millet, dünyadaki pek çok ülkeye örnek olacak bir birlikteliği sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bayraklarla, elleriyle tankları durdurdular. İçimize sızmış hain kişilerce hem kurumlarımız kirletildi hem de içeriden hançerlendik. Bu darbe girişimi püskürtüldüyse bunda herkesin emeği var. Burada yaptırdığımız okul 16 milyon liraya mal oldu. İnşallah bu okulumuzda memleketinin birliği ve beraberliği için binlerce Burhan yetişecek. Böylece Burhanımızın ismi bu okulda yaşatılacak."

Şehidin oğlu Abdulkadir Öner ise, babasının isminin okula verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, şehidin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kaymakam Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kaymakam Doğramacı'nın eşi Hatice Doğramacı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA