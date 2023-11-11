Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.11.2023 08:11

15 ilde zehir tacirlerine 'narkogüç' operasyonu: 199 gözaltı

15 ilde zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik narkogüç operasyonları kapsamında 199 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

15 ilde zehir tacirlerine 'narkogüç' operasyonu: 199 gözaltı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Zehir tacirlerine yönelik Diyarbakır, İstanbul, Edirne, İzmir, Sinop, Aydın, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa ve Bolu'da harekete geçildi.

Yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 199 şüpheli gözaltına alındı. 4,5 ton uyuşturucu maddenin yanısıra 64 bin 800 hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerine tebrik ederek, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. 

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
BUDO hattında 6 sefer iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
07:39
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek
07:11
UNICEF: Gazze'de 1 milyon çocuk uçurumun kenarında yaşıyor
07:00
BUDO hattında 6 sefer iptal edildi
06:49
İngiltere'de sağlık çalışanları Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu
06:37
İsrail ordusu, Gazze'nin pek çok noktasına havadan ve karadan saldırdı
13 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
13 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ