15 ilde zehir tacirlerine 'narkogüç' operasyonu: 199 gözaltı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Zehir tacirlerine yönelik Diyarbakır, İstanbul, Edirne, İzmir, Sinop, Aydın, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa ve Bolu'da harekete geçildi.
Yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 199 şüpheli gözaltına alındı. 4,5 ton uyuşturucu maddenin yanısıra 64 bin 800 hap ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerine tebrik ederek, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
1⃣5⃣ ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 1⃣9⃣9⃣ şüpheli yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2023
5⃣8⃣ kg kokain olmak üzere toplam,
4⃣ , 5⃣ ton uyuşturucu madde ve
6⃣4⃣8⃣0⃣0⃣ adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
❌Diyarbakır İl Jandarma… pic.twitter.com/ONOEte7VEG