Ege Denizi'nde art arda iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat iki dakika arayla 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İlk deprem 9,2 kilometre, ikinci deprem ise 7,22 derinlikte meydana geldi.