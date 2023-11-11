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Türkiye
TRT Haber 11.11.2023 05:03

Ege Denizi'nde art arda iki deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki dakika arayla 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Ege Denizi'nde art arda iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat iki dakika arayla 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İlk deprem 9,2 kilometre, ikinci deprem ise 7,22 derinlikte meydana geldi.

 

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