Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA