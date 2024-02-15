14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir’de FETÖ’ye “Kıskaç-6” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün “gaybubet evlerinde", “askeri mahrem yapılanması” ve “emniyet mahrem yapılanması” içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve

örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, sahte kimliklere, çok miktarda Türk lirasına ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."