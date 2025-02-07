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Türkiye
TRT Haber 07.02.2025 09:36

14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 14 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Öte yandan k>uvvetli kar yağışı beklenen Adıyaman, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Yozgat, Yalova ile karla karışık yağmur beklenen Kastamonu, Samsun ve Sinop için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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