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Türkiye
TRT Haber 13.11.2023 03:30

13 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 13 ili sarı kodla uyardı. Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısındaki bazı illerde yerel şiddetli sağanak bekleniyor.

13 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji, yurdun batısındaki 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Buna göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla ile Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'da da yerel şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.

Yetkililer yağışların yerel kuvvetli olmasından dolayı sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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