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Türkiye
DHA 13.11.2023 02:49

Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, Çorum- Kırıkkale karayolunun 62'nci kilometresinde meydana geldi.

66 yaşındaki C.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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