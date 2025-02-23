11 ilde yoğun kar: 1693 yol kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 19 mahalle ile 35 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması ve yolların genişletilmesi için 270 araç ve 618 personelle çalışma yürütülüyor.

Erciş ilçesinde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Muradiye ilçesindeki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Şelalenin buz tutan bölümleriyle oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için sahada çalıştığını belirten Yentür, kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışma yürüttüğünü aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar nedeniyle il genelinde 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçlar, otobüs durakları ve ağaçlar karla kaplandı.

Kardan dolayı sürücüler ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar da arabalarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar ve tipi nedeniyle kapan 34 yerleşim yerinden 32'si karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü ve Yüksekova ilçesine bağlı Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Abana'da 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 85, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 37, Daday'da 20, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 21, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 20, Seydiler'de 5, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 45 ve Tosya'da 6 olmak üzere 678 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için karla mücadele çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Sinop

Kar nedeniyle 282 köy yolunun kapalı bulunduğu kentte, İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından Sinop Belediyesi ekipleri yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Trabzon

Trabzon'da sabah saatlerinde sahil kesiminde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte sahil kesimindeki Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Akçaabat ve Ortahisar ilçeleri beyaza büründü.

Ortahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, yağış sonrası kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri, tır ve kamyonları zaman zaman kontrol ederek zincirsiz araç geçişine izin vermedi.

Kar yağışı ile birlikte etkisini gösteren rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dalga boyu da yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan ve barınaklarda bekleyen balıkçı tekneleri beyaza büründü.

Kar nedeniyle Çaykara'da 6, Hayrat'ta 5, Vakfıkebir'de 31, Çarşıbaşı'nda 21, Tonya'da 22, Araklı'da 3, Arsin'de 3 ve Sürmene'de 2 olmak üzere toplam 93 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca, kentte bugün oynanması planlanan amatör futbol maçlarının tamamı hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Giresun

Giresun'da aralıklarla devam eden kar yağışı, sahil kesimindeki il merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Karayolları ekipleri ise Karadeniz Sahil Yolu güzergahında ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle il genelinde 395 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, Alucra'da 2, Bulancak'ta 58, Çanakçı'da 15, Dereli'de 8, Doğankent'te 9, Espiye'de 31, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 12, Keşap'ta 44, Piraziz'de 21, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Rize

Rize'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dört gündür etkili olan kar yağışı Çamlıhemşin'de 20, Çayeli, Fındıklı ve merkezde birer, Derepazarı ve Ardeşen'de onar, Hemşin'de 4, İkizdere'de 2, İyidere'de 7, Kalkandere'de 14 ve Pazar'da 11 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.