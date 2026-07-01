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Türkiye
AA 01.07.2026 19:15

11 ilde 'change' araç operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı.

11 ilde 'change' araç operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile İstihbarat şubesi ekipleri, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara çeşitli yöntemlerle sistemli şekilde "change" işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli merkezli 11 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 807 fişek, sahte şasi etiketleri ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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