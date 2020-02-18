Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hamzabeyli Gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen tır durduruldu.

X-ray taramasının ardından dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan tırın yakıt deposuna gizlenmiş 35 kilogram kokain ve uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise şüpheli görülerek aranan tırın sürücü kabinindeki iki valizin uyuşturucu baronları tarafından kaçakçılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine açılarak aranan valizlerin içinde, 37,4 kilogram esrar ve amfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Gümrük muhafaza ve polis ekiplerinin Kapıkule'de gerçekleştirdiği diğer operasyonda da 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ve İstanbul'da 160 kilogram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.