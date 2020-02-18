Pilot uygulama sadece bir alanda uygulanmıştı. MEB, tüm alan ve dallarda teorik sınavların e-sınav olarak yapılabilmesi için hazırlıklarını geçen yılın sonunda tamamladı.

Kalfalık ve ustalık sınavlarının teorik sınavları tüm alan ve dallarda 15 Aralık 2019 itibarıyla e-sınav olarak uygulanmaya başlandı.

Kalfalık ve ustalık sınavları 27 alan ve 142 dalda gerçekleştiriliyor.

Dönemsel beklemeleri ortadan kaldıran ve her ay yapılabilen e-sınavlara 2020'nin ilk aylarında 40 bin kalfa ve usta adayı başvuru yaptı.

Sınavı bekleme süresini kısaltmak ve sanayinin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmak için iyileştirmeler yapıldı. Daha önce yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi teorik sınavları, yılda altı kez yapılmaya başlandı.

Artık kalfalık ve ustalık sınavı yapılan tüm alan ve dallarda teorik sınavların e-sınav olarak yapabilecek duruma gelindi. 15 Aralık 2019 itibarıyla tüm alan ve dallarda kalfalık ve ustalık belgesinin teorik sınavları e-sınav olarak yapılmaya başlandı.

Başvuru şartları neler?

Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre yapılan başvurunun Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) müdürlükleri tarafından kabul edilmiş olması,

Adayın e-sınav ücretini yatırmış olması.

Adayın bilgilerinin e-MESEM üzerinden onaylanmış olması,

E-Sınav Randevu Sistemi üzerinden randevu tanımlanmış olması,

E-Sınav başvurusu yapılacak dönem için daha önce aynı dönemde e-sınava katılmamış olması,

Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması.

Sınavlar hangi aylarda yapılacak?

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık ayarlarında yapılacak.

Teorik e-sınavlar; alan/dalların, alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebilecekler.

Başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar, 2019/2020 yılında her sınav dönemi için ayrı olmak üzere KDV dâhil 50 (elli) TL e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendisine ait T.C. kimlik numarasıyla süresi içerisinde yatıracaklar.

Adaylar, banka dekontu/ATM işlem fişini sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kayıtlı oldukları MEM müdürlüklerine teslim edecekler.

Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacak.