Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, daha evvel Kükürtlü ve Çekirge mahallelerinde bulunan evlerden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan iki şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin her iki evden 4 adet kombi, laptop, 2 adet televizyon, çamaşır makinesi, 100 dolar ve 100 euro çaldığını ve toplam 100 bin liralık zarar olduğunu tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Elindeki dövme yakalattı

İncelemeler sırasında şüphelilerden birinin elinde bulunan dövmeden yola çıkan ekipler, şüphelilerin A.S.T. ve H.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler saklandıkları ikametlerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.