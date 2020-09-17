Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da şüpheli tırdan 46 kilo esrar çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda, 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın sürücü koltuğu arkasındaki bölümde, 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve L.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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