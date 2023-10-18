10 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, doğu bölgelerin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de Giresun, Ordu, Artvin, Rize ve Trabzon, Doğu Akdeniz'de Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Adana, Giresun, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu ve Osmaniye için "sarı", Artvin, Rize ve Trabzon için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, sel, su baskını ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 18 Ekim Çarşamba ve 19 Ekim Perşembe günü; Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.