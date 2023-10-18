Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.10.2023 14:03

Otomobil almak isterken 850 bin lira dolandırıldı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi, ikinci el otomobili satın almak isterken 850 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Otomobil almak isterken 850 bin lira dolandırıldı

Bir internet sitesinde ilanda gördüğü otomobili satın almak için ilan sahibi Y.K'yı arayan Sinan Temel, aracı olması için de İstanbul'daki kuzenine vekalet verdi.

Temel, noter işlemleri sırasında kendisine verilen hesaba 850 bin lira yatırdığını ancak Y.K'nın hesabına para yatmadığını öne sürdüğünü anlattı.

Satış işlemi gerçekleşmediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Temel, şöyle konuştu:

"Vekalet verdiğim kuzenim İstanbul'da aracı ekspertize götürdü, pazarlığı yaptık. Notere gidildiğinde IBAN istedik. Bize başka kişinin IBAN numarası verildi, parayı yatırdık. Noterde imza aşamasındayken araç sahibi 'Para hesabıma yatırılmadan satışını veremem' deyince bir şey yapamadık. Savcılığa başvurduk. 850 bin lira para yatırdım. Başkaları da mağdur olabilir. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın."

Savcılık, şikayet üzerine olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ETİKETLER
Nevşehir Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler 12 koyunu telef etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hastane saldırısının failleri ve destekçileri yargılanmalı
14:19
İsrail'in vahşeti dünya basınına nasıl yansıdı?
14:17
Bakan Kacır: İhracatımızın lokomotifi imalat sanayimizdir
14:12
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bölge ekonomisini de çökertti
14:09
Rusya: Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez
14:08
İsrail'in Gazze şiddetinde son durum
Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ