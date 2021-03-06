2 yıl önce Muratpaşa ilçesinde web sayfası tasarımcısı olarak iş yeri açan Nihat Umut K., bir internet sitesi kurarak, tanıtılan elmas paketlerinin satın alınması karşılığında yıllık 2,2 katı aşmayacak şekilde kar vaadinde bulundu.

Ayrıca, siteye girenlere yatırım yapmadan, sadece site içerisindeki reklamlara tıklayarak para kazanmayı da vadetti.

Bakanlık inceleme başlattı

4 ay içerisinde 616 bin lira toplanması üzerine, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı inceleme başlattı.

4 ayda bu rakamın kazanılmasının mümkün olmadığına kanaat getiren müfettişler yaptıkları incelemede, kazanılan paranın 371 bin lirasının sisteme dahil olanlara dağıtıldığını, 245 bin lirasının da şüphelinin uhdesinde olduğunu belirledi.

Şüphelinin ayrıca yüksek rakamlarla yatırım yapan kimi yatırımcıları vergi dairesine bildirmediği de saptandı.

1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu

Sisteme dahil olan kişiler paralarının karşılığını alamadıklarını belirterek, site sahibi hakkında şikayetçi oldu. Bir yıl içerisinde 102 şikayetçinin soruşturması tek dosyada yürütüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Nihat Umut K., 5 Nisan 2019 tarihinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hazırlanan iddianamenin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra Nihat Umut K. hakkında dava açıldı. Nihat Umut K., 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Paraları kafede batırdı

102 şikayetçinin olduğu dava sonuçlandı. Sanık Nihat Umut K., çarkı döndürebilmek için kafeterya açtığını ve paraları orada batırdığını söyledi.

Yargılama aşamasında tüm mağdurların parasını ödediğini söyleyen Nihat Umut K., “Ben tüm dünyada yapılan bir işi yapmak istedim, başaramadım. Olayların bu noktaya gelmesinden dolayı pişmanım" dedi.

Mahkeme, sanığı 155 yıl hapis cezasına mahkum edip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

5 yıl içinde suça karışırsa 155 yıl hapis yatacak

Duruşma sonrası açıklama yapan sanık avukatı Şafak Baysal, müvekkilinin başlangıçta kayıtlı bir iş yeri açtığını, vergi levhası olduğunu belirterek, “Kamu davası olduğu için müvekkilime toplamda 102 mağdura karşı 155 yıl ceza verildi. Müvekkil paraları iade ettiği için cezada indirime gidildi. Her bir mağdur başına alması gereken ceza 2 yıl ve altına indiğinden dolayı mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verdi. Müvekkilimin 5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. En ufak bir olayda müvekkilim 1 gün ceza bile alsa toplamda 155 yıl hapis yatabilecek. 5 yılı sorunsuz atlatırsa tüm cezalar düşecek" diye konuştu.

