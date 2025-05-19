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Türk Dünyası
TRT Haber 19.05.2025 11:24

25. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da düzenlenecek

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Valiliği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde 24 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da, 25. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ni gerçekleştirilecek.

25. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da düzenlenecek

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri, kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri, kültürel alışveriş ve Türk dünyasının her yerindeki ailelerin bu vesile ile dost olmaları ve birbirlerini tanımaları amacıyla, Türk Dünyası Çocuk Şölenlerini gerçekleştiriyor.

İstanbul Valiliği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteği ile 24 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 25. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye; Balkarya, Karaçay, Gagauz Yeri, Kırım, Saha/Yakutistan, Gürcistan, Bulgaristan, Kosova, Irak, Ahıska ve Doğu Türkistan Türkleri olmak üzere 20 grup, 250 civarında öğrenci 40 civarında öğretmen katılacak.

25. Türk Dünyası Çocukları Şölen Yürüyüşü

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Saat: 09:30’da Kadıköy-Söğütlüçeşme-Altıyol-İskele Meydanı güzergahında gerçekleştirilecek olan yürüyüş Atatürk Anıtı’nda son bulacak.

25. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da düzenlenecek

Şölen gösterisi ie 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09.30 ile 13.00 arasında Bakırköy-Ataköy Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

16. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması

29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.30’dan itibaren Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

25. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da düzenlenecek

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