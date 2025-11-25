Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
Türk Dünyası
TRT Haber 25.11.2025 17:50

“2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerilere açıldı

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı belirlemek için öneri sürecini başlattı.

"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" önerilere açıldı

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık'a kadar internet sitesindeki bağlantıdan kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek. Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TDK ile Ankara Üniversitesince, ilki 2024'te gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kelime ve kavram önerileri "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden gönderilebiliyor.

