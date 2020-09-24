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Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Milan'ın yıldızı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olan Milan'da 14 günlük karantinaya girecek olan Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ve Play-Off mücadelesinde forma giyemeyecek.
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Etiketler: Zlatan İbrahimoviç Milan koronavirüsSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:17
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