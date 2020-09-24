Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, toplam 10 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, cumartesi günü sahalarındaki Manisaspor maçının durumu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Mevcut kadroyu korona tespit ediyor"

Teknik direktör Balcıoğlu, kalecilerin ikisinde de pozitif sonuç çıkması nedeniyle kadroda sıkıntı oluştuğunu dile getirdi.

"Şu an kadromuzdaki sıkıntımız şu; bizim kalecimizin 2’si de pozitif çıktı. Altyapıdan bir kalecimiz vardı. 3’üncü kalecimiz olarak onu profesyonel yaptık. 4’üncü bir kalecimiz vardı. Onun evrakını bekliyorduk. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii perşembe günü (bugün) tekrar bir test var. Onlardan birinde daha pozitif çıkarsa kaleci sayımız 1’e inecek. Eğer evrakı da yetiştiremezsek kalecimiz olmayacak. Onun dışında şu an mevcut kadromuz 15 kişi. Zaten şu anda mevcut kadroyu korona tespit ediyor. Bizim yerimize kadroyu koronavirüs çıkarıyor."