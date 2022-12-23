Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Eşleşmeler şu şekilde:
Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor
Demir Grup Sivasspor - Karacabeyspor
Ümraniyespor - Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Antalspor - Kayseripor
Ankaragücü - Beşiktaş
Etiketler: Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
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