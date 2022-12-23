Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüzme Milli Takımı seçmelerinde 3 Türkiye rekoru daha kırıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Yüzmede İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 3 Türkiye rekoru daha kırıldı. Milli takım seçmelerinde, dün ve bugün sabah seansında 7 rekora imza atılmıştı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden seçmelerde, Zafer Koleji Spor Kulübü'nden erkeklerde Sanberk Yiğit Oktar, 400 metre karışıkta 04:20.98'lik derecesiyle 17-18 yaş ve 19+ yaş rekoru kırdı.
Erkekler 800 metre serbestte ise yine Zafer Koleji Spor Kulübü'nden Emir Batur Albayrak, 07:59.34'lük derecesiyle 15-16 yaş rekoruna imza attı.
Erkekler 200 metre serbestte de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Baturalp Ünlü, 01:47.00'lık derecesiyle 19+ yaş rekorunun sahibi oldu.
Milli takım seçmelerinde, dün ve bugün sabah seansında 7 rekora imza atılmıştı, akşam seansında 3 rekor elde edildi.
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