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Spor
AA 27.04.2023 11:50

Yüzme Milli Takım Seçmeleri Edirne'de başladı

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Yüzme Milli Takım Seçmeleri Edirne'de başladı
[Fotograf: AA]

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerde, 505 sporcu milli takıma girebilmek için yarışıyor.

Yüzme Milli Takım Seçmeleri Edirne'de başladı

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, Avrupa Yüzme Birliği'nin (LEN) takviminde yer alan organizasyonda yıldız, genç ve açık yaş milli takım sporcularının seçileceğini söyledi.

Yüzme Milli Takım Seçmeleri Edirne'de başladı

 Atıl, yüzmede son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

"Sporcularımız başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Türk yüzmesi son 5-6 yılda her dönem kendini ileriye doğru yönlendiren bir branş haline geldi. İstatistik olarak da her dönem alınan madalyalar artıyor. Bunu gelenek haline getirmiş durumdayız. Katıldığımız üst düzey turnuvalarda madalyalarla ülkemize dönüyoruz."

Atıl, milli takım seçmelerine katılan sporculara başarı diledi. Seçmeler, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

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