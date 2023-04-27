Giresunspor'da 3 futbolcunun tedavileri sürüyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan profesyonel futbolculardan Mejia'nın sol baldır bölgesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Aynı karşılaşma sonrası Arias ve Bilazer'in ise sağ uyluk arka adale bölgelerinde zorlama ve bağlı sakatlıklar belirlendi. Futbolcular dün gerçekleştirilen antrenmana katılamadı.

Oyuncular ligin 32. haftasında deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçına yetiştirilebilmesi için tedavileri sürüyor.