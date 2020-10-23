Yusuf Yazıcı'dan "çalışmaya devam" mesajı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in UEFA Avrupa Ligi maçında 3 gol atan Yusuf Yazıcı, daha çok çalışacağını belirtti.
Takımının deplasmanda 4-1 kazandığı Sparta Prag karşılaşmasında "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor." paylaşımında bulundu.
Üzüntü ve sevinçlerin yaşamın bir parçası olduğunu kaydeden 23 yaşındaki milli futbolcu, "Ama bir tek şey değişmiyor. Çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam." ifadelerini kullandı.
Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam… #DedicatedToPlay pic.twitter.com/D2VGHCpHHk— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) October 23, 2020
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