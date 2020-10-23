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Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).
Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).
Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).
This week's star performers @fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 23, 2020
Etiketler: UEFA Avrupa LigiSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:51
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