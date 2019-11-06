Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yine aynı hedefe ulaşacağımıza eminiz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor'la eşleşmelerini değerlendiren Günay, "Galatasaray bu kupanın hem ilk hem de son şampiyonu. Türkiye Kupası'nda 18 kupayı müzemize götürmüştük. Galatasaray kupaların takımı. Bu sene de aynı hedef doğrultusunda hazırlandık. Yine aynı hedefe ulaşacağımıza eminiz. Tuzlaspor'la eşleştik. Türkiye Kupası'nın kendine has bazı özellikleri var. Sürprizler olabiliyor, heyecanlı maçlar oluyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın. 19. kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya deplasmanında bu akşam oynayacakları Real Madrid maçını da değerlendiren Günay, "Real Madrid maçı bizim için önemli. Dönüm noktası. Deplasmanda gruba iyi başladık ama sonra arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Real Madrid karşısında bu akşam iyi bir netice almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA