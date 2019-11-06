Kupada 5. tur eşleşmeleri06 Kasım 2019 Çarşamba 15:28 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 15:49
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da yer aldı.
Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24 Erzincaspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Kaynak: AA