Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da yer aldı.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Anagold 24 Erzincaspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Kaynak: AA