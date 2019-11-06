TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 11. haftada 10 Kasım Pazar günü Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda, kondisyon ve tek pas çalışmaları yapıldı.

Teknik direktör Bayram Toysal, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda morallerin yüksek olduğunu söyledi.

"Herkesin çok mutlu olacağına inanıyorum"

Oyuncularının önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Toysal, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefe gidebilme adına herkese çok ciddi sorumluluk düşüyor. Sezon sonunda inşallah hedefi yakaladığımızda, buradaki herkesin çok mutlu olacağına inanıyorum. Bu hafta deplasmandaki Cesar Grup Ümraniyespor maçı zorlu olacak. Her maça ekstra motive olmak zorundayız. Deplasmanda oynayacağız. Derli, toplu, genç, mücadele eden bir takım. Başlarında saygı duyduğumuz Ahmet (Taşyürek) hoca. Hocadan öte bir ağabey olarak görüyorum onu. İnşallah bu haftayı da kayıpsız geçip, yine lider olarak geri dönmeyi düşünüyoruz. Biz hedefe giden, ne yaptığı bilen bir görüntü sergileyip, Ümraniyespor maçını kazanacağız. Buraya tekrar lider dönüp, konumumuzu inşallah sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz."

Hataysporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu da takım arkadaşlarının moralinin yerinde olduğunu ve Cesar Grup Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayarak, bu zorlu deplasmandan üç puanla döneceklerine inandığını aktardı.

Kaynak: AA